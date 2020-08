Send til din ven. X Artiklen: Usikker foderforsyning i landbruget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Usikker foderforsyning i landbruget

Debat Holbæk - 21. august 2020 kl. 08:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svineproduktion

Af Anne Bruun Staslundevej 32, Tuse Næs

Dansk landbrug importerer miljøproblemer med en overproduktion af svin og deraf følgende udnyttelse af jorde uden for Danmark. Hvis en overproduktion af husdyr skal være det afgørende bidrag til biogasanlæg, forsvinder etikken.

Klimabelastning og husdyrs lidelser under uhyrlige produktions-vilkår er resultatet af en ugennemtænkt landbrugspolitik. Dansk landbrugs udledning af CO2 kan ikke tages alvorligt, hvis de store importer af foder, incl. transport og miljøbelastningerne, som følger i kølvandet, ikke regnes med.

CO2-udledninger fra transporter med skibe, lastbiler, som indgår i landbrugssektoren/kødproduktionen, skal ligeledes tælle med i det samlede regnskab. For at give det rigtige billede af landbrugets samlede CO2-udledning skal import/eksport medregnes. Svineproduktionens indirekte medvirken til afbrænding af skove for dyrkning af foder må tælle med på dansk landbrugs samlede regnskab, selv om det produceres udenfor Danmarks grænser.

Landbrugets overproduktion af svin kan kun lade sig gøre, fordi Danmark importerer foder fra bl.a. Argentina, Brasilien, Indonesien på arealer, der er ryddet for skov og anden naturlig vegetation, befolkninger tvinges til flytning eller bliver forfulgt. Danmark udnytter andre landes jorde for at importere 1,8 mio. tons soja, majs, raps, palmeolie pr. år. Landbruget kalkulerer med forsyninger af foder uden for Danmark, fordi Danmark ikke har landbrugsjord nok til at »brødføde« en for stor mængde produktionsdyr.

Afhængig af overproduktion?

Landbruget taler om at bidrage med store »uudnyttede« mængder restprodukter til biogas-anlæggene. Men skal biogas-anlæggene være afhængige af landbrugets overproduktion, som er afhængig af verdens-politikken?

Hvis biomassen primært stammer fra restprodukter fra svineproduktionen, gylle, restprodukter m.m., og afgrøder kun bliver dyrket til brug for fremstilling af biobrændstof på jord her i Danmark og i tredje verdens lande, har landbruget skabt en ubalanceret forretning og gjort sig afhængig af (udenlandske) investeringer baseret på en tvivlsom »forsyningssikkerhed«.

Logikken taler for en (mindre) dyre-produktion og erkendelse af den økonomiske væksts hindring for et bæredygtigt liv og miljø. Forsyningssikkerheden bygger kun på det, vi kender nu!

Vi kender ikke den fremtidige politik i de lande, som Dansk Landbrug har gjort sig afhængig af!