Urimeligt og respektløst lydforbrug

Debat

Man skal godt nok have selvtilliden i orden for at stille op omtrent midt på Filmtorvet i Holbæk, otte personer og en instruktør samt et anseligt musikanlæg, der spiller for fuld udblæsning til en lille times tid med diverse gulvøvelser tidligt tirsdag aften.