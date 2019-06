Send til din ven. X Artiklen: Udvikling af Holbæks handelsliv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvikling af Holbæks handelsliv

Debat Holbæk - 17. juni 2019 kl. 11:48

Et væsentligt princip i Holbæk Kommunes nye erhvervspolitik bør være, at vi skal gøre os stærkere inden for de områder, hvor vi historisk i forvejen står stærkt. Og handel er en af Holbæks store styrker.

Undersøgelser viser, at byen vil være blandt dem, der klarer en stigende konkurrence fra nettet, hvis vi ellers spiller vores kort fornuftigt. I Lokallisten tror vi på, at en stærk købstad gør det attraktiv for folk at bosætte sig i byen og i vores lokalområder. Derfor har vi brug for et velfungerende og attraktivt handelsmiljø på samme måde, som vi har teatre, en sportsby, en kulturbiograf og et havnemiljø, der gør det interessant at bo på egnen - uanset om man har adresse i 4300 eller i en af de andre byer i kommunen.

Set i det lys giver det god mening at undersøge muligheden for at udvide området ved Holbæk Megacenter på hjørnet syd for omfartsvejen over for Netto. Det kan styrke Holbæk som handelsby. Til gengæld mener Lokallisten ikke, at nyt butikscenter på i alt 43.250 kvm i ét hug er vejen frem. Og der er under ingen omstændigheder behov for flere supermarkeder til at sætte de nuværende dagligvarebutikker i Tuse og Regstrup under yderligere pres. Butikkerne i lokalområderne har det i forvejen hårdt nok.

Naturligvis skal vi være imødekommende og gæstfrie, når udviklere som NPV A/S banker på porten til kommunen og tilbyder et BIG-center. Men i Lokallisten tror vi ikke, at 30 nye butikker plus forskellige events og former for underholdning gør Holbæk stærkere målt over en årrække. Tværtimod sætter vi os som handelsby i en meget sårbar situation med så stor en butiksmasse, hvis der igen kommer opbremsning i forbruget - og vel at mærke i en tid, hvor nethandlen kun vil have en voksende del af markedet. Pointen er, at vi jo ikke har prøvet kombinationen af øget nethandel og økonomisk krise som i 2008. Et megacenter og/eller et BIG-center med tomme butikslokaler ville være en noget trist port til Holbæk. Selv de største optimister tror vel ikke på, at forbruget kun går fremad de kommende 5-10 år.

Lad os i stedet få udarbejdet en uvildig analyse af, hvad vi skal gøre for at styrke Holbæk som handelsby - inklusiv udvikling af bymidten og muligheden for at udvide Magtcenteret.

Lars Qvist

KB-medlem (LL)

Holbæk Kommune