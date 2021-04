Udsyn til historiske bygninger

Debat

For et par måneder siden var der et indlæg i Nordvestnyt, hvor det blev foreslået, at Ahlgade skulle ensrettes fra begge ender, forstået på den måde at færdsel fra Kalundborgvejsiden blev ledt ind gennem Ahlgade og op gennem Bysøstræde op til Jernbanevej, mens færdsel fra østbyen skulle ledes via Ahlgade og ned ad Blegstræde til Havnevej.