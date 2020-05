Udligningen er god for Holbæk

Debat Der bliver 94 millioner kroner mere til Holbæk Kommune hvert eneste år efter, at Venstre og regeringen har indgået et forlig om den udligningsreform, som har været så længe på vej. Siden Venstre kom ind i forhandlingerne, er udligningen vokset fra 500 millioner kroner til 1,7 milliarder kroner. Det er en saltvandsindsprøjtning i den lokale velfærd og den lokale erhvervsudvikling og beskæftigelse, som Venstre er utrolig stolt af.

Det betyder, at kommunalpolitikerne i Holbæk får lettere ved at prioritere den nære velfærd, som betyder så meget for mange danskeres hverdag. Det er kerneydelser som børnepasning, folkeskole, ældrepleje og sundhedsfunktioner, der nu bliver flere penge til.

Og det betyder, at prioriteringer af velfærden ikke automatisk betyder, at der skal skæres på fritids-, idræts- og kulturudbuddet - eller veje, cykelstier og andre vigtige opgaver.

Med reformen skaber vi ikke kun tryghed om økonomien i Holbæk og landets øvrige kommuner. Vi sætter samtidig et stop for den overbetaling, som har fundet sted af kommuner med mange udlændinge.

Og samtidig sikrer vi, at danskerne oplever et skattestop i stedet for det skattesmæk, som S-regeringen havde lagt op til. Det ville være den helt forkerte medicin nu, hvor corona-krisen betyder, at virksomhederne har brug for hjælp til, at vi løfter privatforbruget, så vi kan få gang i beskæftigelsen og få de mange tusinder, der har mistet deres job, tilbage i arbejde hurtigst muligt.