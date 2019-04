Uddannelsespolitik er på dagsordenen

Debat Holbæk Kommune skal være en kommune, de unge ser muligheder i. Derfor er det også vigtigt med lokale uddannelsespladser. Uddannelser tæt på egen bopæl og adgang til et studiemiljø, er to væsentlige faktorer, der spiller en afgørende rolle for unge. De sidste mange år har man centraliseret, hvilket har haft sine konsekvenser - også for Holbæk Kommune. Som lokalpolitiker, men ikke mindst som studerende, ønsker jeg, at Holbæk bliver den uddannelsesby/kommune, som kommunen har potentiale til at blive.

Det er en ny måde at tænke uddannelse på, og det er med til at gøre uddannelsen til noget helt særligt og unikt. Så sent som i januar måned er vi også lykkes med at have indgået en aftale med Erhvervsakademi Sjælland om finansøkonomuddannelsen - der nu er på vej til Holbæk. Finansøkonomuddannelsen giver kompetence til at arbejde med finansiering, forsikring, ejendomshandel og administration. Flere virksomheder er allerede klar til et tæt samarbejde for at sikre praktikpladser til de kommende studerende på finansøkonomuddannelsen. Ligesom samspillet mellem det kommunale og regionale sundhedsvæsen, er samspillet mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne også vigtigt.

Det faglige og sociale studiemiljø er afgørende for at kunne trives, men i det hele taget også afgørende for at gennemføre en uddannelse. Når man er studerende, er det vigtigt, at man har et godt fagligt og socialt studiemiljø. Det er et skridt i den rigtige retning, at vi er lykkes med at give uddannelsessøgende mulighed for at tage en uddannelse lokalt og dermed tæt på egen bopæl. Der er liv igen på tidligere Østre Skole - og når de statslige arbejdspladser flytter hertil, bliver det endnu bedre. For nyligt godkendte vi samtidig en samarbejdsaftale med Professionshøjskolen Absalon, der blandt andet skal være med til at sikre, at få rekrutteret flere dygtige og nyuddannede folkeskolelærere på Holbæk Kommunes skoler. For mig at se, er aftalen også første skridt til at få folkeskolelæreruddannelsen tilbage. Uddannelsespolitik er for alvor på dagsorden i Holbæk Kommune, og det er kun glædeligt.