Mandag begyndte arbejdet med at anlægge to nye padelbaner klos op ad sportsbyens petanquebaner. Foto: Jørgen Juul

Ud af banen på røv og albuer

Mandag morgen blev gravemaskine og lastbil sat i arbejde i Holbæk Sportsby, hvor man efter forvaltningens accept og politikernes passivitet nu er i gang med at anlægge nye padelbaner så tæt op ad petanque-banerne, at man ødelægger petanque-anlægget.

De, der har sagt ja i forvaltningen, kan umuligt have sat sig ind i sagerne, for det at spille padel og petanque med to meters afstand svarer til at lade et hornorkester øve lige ved siden af skakspillere. Det kan simpelt hen ikke lade sig gøre.