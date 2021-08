Send til din ven. X Artiklen: Tiltrængt velfærdsløft og afskaffelse af dækningsafgiften Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tiltrængt velfærdsløft og afskaffelse af dækningsafgiften

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune er i denne tid i gang med at lægge kommunens budget for 2022 og frem.

En del af sidste års budgetaftale, som alle partier er med i, er en aftale om, at »... at de ved budgetforhandlingerne i 2021 ser på dækningsafgiften med udgangspunkt i udfasning fra 2022«.

Jeg har gjort mig mange overvejelser om den opgave, en samlet kommunalbestyrelse har stillet mig. Jeg er nu kommet frem til, at det helt rigtige at gøre er, at dækningsafgiften afskaffes helt fra 2022. Der er styr på økonomien i Holbæk Kommune. Det vil ikke have betydning for vores økonomiske politik, og det betyder noget for vores lokale virksomheder. Det er vigtigt for mig at slå fast, at jeg kun kan komme med dette forslag, fordi jeg er fuldstændig sikker på, at der samtidig både i år og de kommende år vil være råd til at løfte velfærden.

Ved budgetforhandlingerne lægger jeg samtidig op til et løft af flere velfærdsområder blandt andet ældreområdet og socialområdet, som står til at få et tiltrængt løft.

Ved de sidste tre budgetter, har vi løftet de store velfærdsområder økonomisk. Særligt skoleområdet, der i alt er løftet med 60 millioner kroner. Nu er det tid til at se på ældreområdet, hvor der skal ske et økonomisk løft.

Og på socialområdet, hvor der er behov for at sikre flere penge til udsatte børn og unge.

De sidste tre et halvt år har jeg besøgt over 110 lokale virksomheder og drøftet med ejerne, hvordan vi kan gøre Holbæk Kommune mere erhvervsvenlig.

Når jeg har spurgt ind til dækningsafgiften, har svaret været forskelligt. For nogle, særligt detailhandlen, vil en afskaffelse af dækningsafgiften være en stor hjælp. For andre brancher vil det ikke økonomisk have den store betydning, men her har svaret være, at det vil give et klart signal om, at kommunen ønsker at være mere erhvervsvenlig. Begge dele, mener jeg, er noget vi skal lytte til særligt efter år med Covid-19.

Samtidig mener jeg, at vi fremadrettet ved byggeopgaver bør stille krav til virksomhederne om at have lærlinge. Mange af de lokale virksomheder i Holbæk Kommune har lærlinge og forslaget vil dermed være med til at give dem et forspring på lokale byggeopgaver og samtidig være med til at sikre faglært arbejdskraft fremadrettet. Forslaget om at fjerne dækningsafgiften er SF, Radikale Venstre, Dansk folkeparti, konservative, Lokallisten, Venstre og den socialdemokratiske gruppe er enige. Det er jeg rigtig glad for.

Christina Krzyrosiak Hansen (S)

Borgmester i Holbæk Kommune