Send til din ven. X Artiklen: Tilliden til foreningslivet skal tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilliden til foreningslivet skal tilbage

Debat Holbæk - 11. november 2020 kl. 09:15 Kontakt redaktionen

Debat

Ole Svensson, Holbæk, har helt ret, når han i Nordvestnyt den 19. oktober beskriver, hvor svær og bureaukratisk hverdagen for mange foreninger i Danmark er blevet. Bare det at åbne en bankkonto og holde et foreningsregnskab kræver en enorm tålmodighed - og ret stort kendskab til bogholderi og revision. Det kan simpelthen ikke være meningen.

Derfor har jeg på Venstres vegne foreslået, at vi skal udfordre GDPR-reglerne, samt at vi ser på om vi kan indføre en bagatelgrænse, så mindre foreninger slipper for tunge sagsgange, der finder sted, mens alle vores mange foreninger forsøger at drive deres aktiviteter, som skaber glæde og aktivitet blandt danskerne.

Det er godt, at vi i Danmark sammen med gode partnere i EU deltager aktivt i kampen mod kriminelle menneskers hvidvask af penge, som bruges til finansiering af nye kriminelle aktiviteter både i Danmark, Europa og andre steder på kloden. Men de regler, vi bruger til at bekæmpe de kriminelles hvidvask, skal ikke være så rigide, at vi samtidig kvæler forenings-Danmark! Og det er vi godt i gang med - sådan som Ole Svensson skriver.

Jeg er selv aktiv i det rige foreningsliv, der hvert år skaber så mange fantastiske aktiviteter og arrangementer for danskerne. Og som i høj grad er med til at binde os sammen som mennesker - på tværs af alle mulige forskelle. Der er så enormt mange fordele af vores rige foreningsliv. Venstre vil rydde barrierer af vejen for forenings-Danmark, hver gang vi ser, de opstår. Vi må vise mere tillid.

Stén Knuth

MF og idrætsordfører (V)

Holbæk-kredsen