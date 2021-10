Send til din ven. X Artiklen: Tilhænger af petanque, men ikke modstander af padel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilhænger af petanque, men ikke modstander af padel

Debat Holbæk - 06. oktober 2021 kl. 14:26 Kontakt redaktionen

Debat

Undskyld, læserne bliver trætte, men jeg bliver igen nødt til at kommentere på Carsten Andersens indlæg under debat i Nordvestnyt fredag den 1. oktober, hvor han skriver, at »der er spillet petanque på Havnevej«.

Jamen det er fuldstændig korrekt set. Bravo. Godt set. Fordi én gang om året har vi Pétanque Festival på Havnevej, hvor alle holbækkere kan se, hvordan man spiller rigtig petanque, hvor vi skaber liv i byen og tiltrækker spillere fra hele landet. Hvis jeg fortæller, at vi engang imellem - mere end 1 gang om året (puha) - måske nogle lørdage formiddage, også kan finde på at spille petanque på Markedspladsen, er vi så helt dømt ude?

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget mener, at fordi vi synes, det er sjovt at lave Pétanque Festival på Havnevej en gang om året berettiger til, at man anlægger padelbaner helt oppe i måsen på petanqueanlægget i Holbæk Sportsby, så har man godt nok ikke proportionerne med sig. Jeg bliver oprigtig ked af det, når jeg skal læse sådan noget i avisen fra en beslutningstager. Samme Carsten Andersen, stod for 14 dage siden i Holbæk Sportsby og kiggede på planerne for padelbanerne og sagde »Det kommer ikke til at ske, det er for tæt på«.

Bare politikerne ville bruge bare en smule tid til at forstå, hvad idræt på højt niveau er - selv om det er petanque.

Carsten Andersens indlæg sluttes af med noget, der forvirrer mig endnu mere. Han skriver »Der skal findes fornuftig løsning« og »høre nærmere om forhandlingerne mellem klubberne på vores næste Kultur- og Fritidsudvalgs møde«. Hvilke forhandlinger er det? Er Pétanque Holbæk også dømt ude der, for jeg har intet hørt?

Jeg håber, at læserne vil besøge sportsbyen og kigge på det nye anlæg af padelbaner og skrive tilbage her i avisen, om de tænker, at forvaltningen og Kultur og Fritid har gjort rigtigt i at anlægge to nye padelbaner, helt oppe bag måsen i Pétanque Holbæks nye petanqueanlæg.

Jeg har hørt enkelte fra Sportsbyens Padelklub, nogle politikere (borgmesteren f.eks.) og nogle fra forvaltningen, synes at anlæggelsen af padelbanerne er en god idé. Men alle - ja læs, alle andre jeg har hørt om og talt med, synes det er en fuldstændig kikset beliggenhed.

Hvorfor har I gjort det?

Lars Lloyd

Brostræde 13, 2.tv.

Holbæk