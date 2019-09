Send til din ven. X Artiklen: Til kommunalbestyrelsen: I skal investere i flere skraldespande Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Til kommunalbestyrelsen: I skal investere i flere skraldespande

Debat Holbæk - 23. september 2019 kl. 11:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I uge 38 har vi været i erhvervspraktik hos borgmesteren. Det har været sjovt og lærerigt, og vi har lavet mange spændende ting. Blandt andet besøgte vi uddannelsesministeren til et møde om flere uddannelser i Holbæk Kommune, vi deltog i demensugen, vi var med til at indgå en klimaaftale og mange andre ting. Én ting, der gjorde stort indtryk på os er, hvor vigtig den grønne dagsorden er. Vi skal som kommune tage et stort ansvar for, at klimaudfordringerne bliver løst. I den forbindelse har vi to indspark, som vi gerne vil give til kommunalbestyrelsen.

Affaldssortering på skoler i Holbæk Kommune: Vi skal blive bedre til at sortere affald på vores skoler eller bare generelt.

På skoler bliver der ofte smidt meget papir ud i de samme skraldespande som alt bioskrald. Skolerne skal være bedre til at sortere mellem, papir, bio og plast.

For at det kan lykkes, skal der for det første flere skraldespande til de forskellige ting, hvor der er markeret tydeligt, hvad der er til hvad.

Men udover det kræver det, at skoleeleverne tager sig sammen, og rent faktisk får det til at lykkedes. For at få eleverne til at affaldssortere er der nogle, der skal snakke med dem, så de forstår, hvilke konsekvenser det har for vores samfund.

Mange steder i naturen flyder det med skrald, og det burde der gøres noget ved.

Vi i samfundet skal blive bedre til at smide vores skrald ud i en skraldespand i stedet for at smide det rundt omkring, men problemet er, at der ikke er så mange skraldespande i vores naturområder.

Derfor burde der sættes mange flere skraldespande rundt omkring i Holbæk, blandt andet ved fjorden, havnen, skovene og andre naturområder. Det ville helt sikkert få flere folk til at smide affaldet i skraldespandene, fordi der er et sted, de kan smide det ud.

Det er nemmere for folk at sige »jeg gider ikke smide det ud«, hvis man ikke kan se en skraldespand, end hvis der rent faktisk var en skraldespand tæt på.

Vi synes derfor, at I skal investere penge til flere skraldespande i de områder, der ikke er nogle, det ville helt sikkert gøre at naturen blev lidt renere.

Liv Dalsgaard og

Mathilde Elstorp

Brogade 10, 3. tv.

Holbæk