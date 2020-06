Send til din ven. X Artiklen: Tiden kalder på samarbejde om de svære udfordringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tiden kalder på samarbejde om de svære udfordringer

Debat Holbæk - 02. juni 2020 kl. 10:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Socialdemokraterne vil ikke have mere dokumentation i vores folkeskole. Det vil Venstre heller ikke. Hverken nationalt eller lokalt. Til gengæld vil vi have mere bevægelse, fordi vi ved, at det bliver børnene klogere af, de får det bedre sammen, det giver øget sundhed, og det giver en god bevægelseskultur børnene kan bære resten af livet.

Mange skolelærere og pædagoger knokler med bevægelsen i Holbæks folkeskoler. Tusinde tak for det.

Vi synes de skal have hjælp, sådan at alle kommer med. På landsplan siger 4 ud af 10 skoler, at de ikke opfylder lovens krav. Lærer og pædagoger ønsker sig mere hjælp. Hvis vi skal have mere bevægelse kræver det (også) et politisk fokus. Dansk Skoleidræt udarbejder hvert år i samarbejde med TrygFonden måling på, hvordan bevægelsen har det. Og det går (desværre) den forkerte vej. I efteråret fremkom rapport der siger disse ting.

Derfor Venstres ønske om mere fokus. Fra »top til tå«, så at sige. Og tak til Konservative og Radikale Venstre for opbakningen til det. Betyder det tonsvis af dokumentation? Nej, men få retningslinjer og beskrivelser og en politisk ledelse, som også omfatter borgmesteren, kunne være ønskeligt. Så der fra »top til tå« er opmærksomhed på dette vigtige emne i vores skoler.

I Venstre ærgrer vi os over, at gode forslag på den måde hældes af brættet, måske alene fordi det er Venstres. Det skal dog ikke afstå os fra fortsat at invitere til samarbejde, fordi vi tror på, at de svære udfordringer løses via samarbejde.

Camilla Hove Lund

KB-medlem (V)

Holbæk Kommune

Stén Knuth

MF (V)

Holbæk-kredsen