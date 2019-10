Send til din ven. X Artiklen: Teatret Fair Play har gjort det igen! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Teatret Fair Play har gjort det igen!

21. oktober 2019

Teatret Fair Play har med stor succes spillet stykket »Den første dråbe blod«. Jeg havde den store glæde at se stykket, og jeg blev grebet af såvel handling som udførelse.

Charlotte Amalie Kehlet spillede en ung pige, som på flere måder, var blevet svigtet. En forsømt pige, som manglede omsorgsfuld opmærksomhed og støtte i livet. Uden en far og med en mor, som i den grad svigtede.

Bo Carlsson og Pernille Albæk Andersen spillede de to voksne omkring pigen, og gjorde det fremragende. Meget synligt fremgik det, hvilken personer de under fremførelsen skiftede i mellem.

Jeg har flere gange hørt udtalelsen »Hvorfor sætter man et teaterstykke op, som handler om Kundby-pigen? Hun får jo en opmærksomhed, som hun ikke bør have.«

Mange film, teaterstykker og meget litteratur har baggrund i virkelige hændelser, om det så er gode eller onde handlinger som indhold. Ofte er hensigten at analysere eller synliggøre baggrunde for, at mennesket handler, som det gør. Med det kan vi blive klogere. Spændene når fiktion og virkelighed smelter sammen til et samlet værk.

For mig var teaterstykket atter en øjenåbner, for det vi i forvejen ved; at får børn og unge ikke en gunstig opvækst, så eksisterer risikoen for at »falde i« og at de ikke kan skelne, når faren nærmer sig. Mangler de stopklodsen, kan de blive et offer for selv at udøve destruktive handlinger. Hun er en pige som higer efter at blive set og hørt. Et let bytte som ikke kan skelne.

Robert Reinhold har skrevet manuskriptet og teaterleder Robert Parr har instrueret. Han har lagt vægt på den gensidige historie om en teenager på jagt efter sin egen identitet og det uforståelige aspekt i, hvorfor hun gjorde, som hun gjorde. En pige som higer efter at blive set og hørt. Stykket har en målrettet appel til et ungt publikum. Men den er sandelig også et »lærestykke« til voksne, som har et medansvar for de unge og deres opvækst.

Robert Parr siger: »Hvis ikke vi går i dialog om, hvad der skete, så kan vi ikke lære noget, så det forhåbentligt ikke sker igen.«

Et teaterstykke med den kvalitet i indhold og udførelse styrker mig i, at vi i Holbæk har et teaterudbud af høj standart - og nødvendigvis ikke behøver at tage til hovedstaden for at få kvalitative oplevelser.

Ida Møller

Præstebrovej 19 B

Holbæk