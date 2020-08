Tag ved lære af de gode plejecentre

Debat

Hvem er det: Der arbejder af lyst? Der er uundværlig? Der ikke viser, hvis man har en dårlig dag? Der altid er parat med trøst? Der altid er der til at støtte op? Der hjælper med at vælge mad? Der sørger for, at man får nok at drikke? Der tager med på tur? Der giver indhold i dagligdagen? Der hjælper med at komme i bad? Der hjælper med den daglige hygiejne? Der hjælper med at komme på toilettet? Der hjælper med at vælge tøj efter vejret/lejligheden? Der sørger for rent tøj? Der sørger for, en ren bolig?