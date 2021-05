Send til din ven. X Artiklen: Synes regeringen, at det kun skal være sommer i fire byer i Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Synes regeringen, at det kun skal være sommer i fire byer i Danmark

Debat Holbæk - 10. maj 2021 kl. 13:42 Kontakt redaktionen

Sommerpakke Af Camilla Hove Lund, borgmesterkandidat (V) Holbæk, og Malene Grandjean, folketingskandidat (V), Holbæk, Sjællands Storkreds

Vi har en regering, der åbenbart kun synes, der skal være sommer i landets fire største byer. Regeringens »sommerpakke« skal med regeringens egne ord skabe liv og aktiviteter i byrummet og gang i restaurationer, hoteller og vores kultur- og oplevelseserhverv, som har kæmpet for livet efter år med corona-nedlukninger.

Regeringen mener åbenbart kun, at det er i de fire største byer i Danmark, at corona har ramt vores erhvervsliv og oplevelsesindustri. For det er kun restauranter i København, Aarhus, Odense og Aalborg, der kan få del i den pulje, der skal gavne restaurationerne. Det er virkelig en tilsidesættelse af Holbæk og resten af Sjælland.

Tror regeringen ikke, at vi har erhvervsliv i resten af landet? Et erhvervsliv, som skaber livsvigtige arbejdspladser og finansiering af den velfærd, vi alle ønsker.

Man fjerner de kompensationsordninger, der har været med til at holde hånden under virksomhederne, og som dermed også har bidraget til fastholdelse af arbejdspladser i disse brancher. Fordelingen er skæv og hjælpen har en dyr pris.

Skøre restriktioner

Ønsker man virkelig at hjælpe hele oplevelsesindustrien i hele Danmark, så kunne man jo starte med at kigge på alle de skøre restriktioner, som gør livet surt for erhvervslivet og den enkelte dansker.

Vi skal helst kun testes to gange om ugen med en test, der ikke må være mere end 72 timer gammel. Det må kunne regnes bedre ud.

De lange køer ved kviktestcentre i de større byer kan let afholde folk for at tage ud at spise i biografen eller andet, hvis deres test har passeret de 72 timer. Hvorfor kan det ikke hedde 84 eller 96 timer? Hvis der virkelig er et sundhedsfagligt argument, er det fint. Men er der det?

Vores oplevelsesindustri er også afhængig af turisme, så hvis man virkelig har en intention om at hjælpe, så vil en forsvarlig lempelse af nogle af restriktionerne i forhold til turismen have en stor betydning.

Turister fra vores nabolande lægger normalt rigtig mange penge rundt i hele Danmark. De er med til bredt, økonomisk at understøtte vores nødlidende oplevelsesindustri.

Vi håber meget, at Venstres folketingsgruppe i forhandlingerne med regeringen, får gjort dette til en større og bredere pakke med relevans for hele Danmark - også Holbæk!