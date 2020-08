Stands forslumring af bymidten

Debat

Kære Kommunalbestyrelse. Beboerne hele raden rundt i karreen/området rundt hjørnerne af Valdemar Sejrsvej, Ahlgade, Pølsekrogen er tydeligt bekymrede over udsigten til, at der på en lille del af området skal gives tilladelse til en bebyggelsestæthed på 150 procent mod tidligere 85 procent.