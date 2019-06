Send til din ven. X Artiklen: Stærkt gået af daginstitutioner og skoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

14. juni 2019

Hvor er det fantastisk at snakke med lærere og pædagoger i vores daginstitutioner og skoler og opleve engagement og lyst til at gøre en forskel for vores børn. Især taget i betragtning, hvor økonomisk hårdt begge områder har været stillet de sidste mange år.

Da jeg trådte ind i kommunalbestyrelsen, fik jeg lov til at blive en del af udvalget for børn og skole. Her sad Sine Agerholm som formand, og det første hun gjorde var at bestemme, at vi i udvalget skulle ud af mødelokalet på Kanalstræde, så vi kunne komme i dialog med skolerne og daginstitutionerne.

Det var en rigtig god beslutning af hende. Og det har været en væsentlig årsag til, at vi i udvalget har kunnet se med egne øjne. hvor hårdt børneområdet har været og er stillet.

Men vores besøg og snakke rundt om i kommunen har også vist os, hvor mange der hver dag gør en kæmpe forskel for vores børn. I skal alle have stor tak, og jeg håber, at I ved, at vi gør alt for at understøtte jeres arbejde. Vi i udvalget ville ønske, at vi kunne gøre meget mere.

Men der er desværre ingen mirakelkure, det kommer til at være en lang proces med mange års fokus og prioritering af børneområdet, før vi med anstændighed kan sige, at nu er vi i hus.

Og det kan ikke lade sig gøre uden, at medarbejdere, politikere og forældre samarbejder om at gøre det rigtige for vores børn.

Jarl Sabroe

KB-medlem (S)

Holbæk Kommune