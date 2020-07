Send til din ven. X Artiklen: Solidaritet for de rige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solidaritet for de rige

Debat Holbæk - 10. juli 2020

Af Arne Steiner Baggesens Have 5 B Holbæk

Hvorfor har Angela Merkel sat sig i spidsen for en voldsom udvidelse af EU's budget og en genopretningsfond på 750 mia. euro?

Efter at Tyskland har overtaget formandskabet har Angela Merkel afsløret noget om, hvad de mange penge skal bruges til: »Det er afgørende for Europas genopretning, at Europas virksomheder bliver genoprettet. Vi ønsker at forbedre deres modstandskraft og konkurrenceevne«, lover det tyske formandskab, og den tyske formand for EU-kommissionen supplerer med: »Pengene skal hjælpe brancher og regioner«.

Der er altså tale om, at milliarder af skattekroner (eller Euro) skal bruges til erhvervsstøtte, uden at der stilles modkrav. Kort sagt: der skal uddeles gaver for milliarder til de rigeste.

Der er således god grund til at afvise såvel den voldsomme udvidelse af EU's budget, som skønnes at koste den danske statskasse mere end 6 mia. om året og genopretningsplanen, som vil sende milliarder af Euro til erhvervslivet uden nogen sikkerhed for, om pengene havner som udbytte hos aktionærerne i skattely.

Som Søren Søndergaard, Enhedslistens EU-ordfører udtrykte det: »Genopretningsfonden bliver solgt som solidaritet, men er helt underlagt EU-kommissionens nyliberale politik. Det er ikke solidaritet for de fattige, men for de rige«.