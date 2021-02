Skov eller vaskeri i Svinninge?

Debat Arealet langs landevejen i Svinninge egner sig meget bedre til industri, fx. sygehusvaskeri, end til skov. En skov her vil være uden sammenhæng med anden natur, langt væk for de fleste borgerne i Svinninge, og domineret af trafikstøj.

Man bør tænke ny skov ind i en sammenhæng med Svinninge Å og meget gerne Svinninge Vejle, lavbundsjord, der er en oplagt kandidat til vådgøring. Skov, å og vådområde kunne tilsammen give et kraftigt løft til naturindholdet omkring Svinninge. Og netop området omkring Svinninge, Kundby og Gislinge er noget af det mest naturfattige, vi har i kommunen.

Om et sygehusvaskeri langs landevejen opfylder alle kriterier, skal jeg ikke kloge mig på, men almindeligvis kalder man et område stationsnært, når det er indenfor 3-5 km fra en station. For dem der kan gå den distance, kunne en tur langs åen, gennem skoven og rundt om vejlen blive en tilbagevendende dejlig naturoplevelse.