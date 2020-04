Sikker cykeltrafik i hele byen

Debat

Lokalforum Holbæk foreslår, at der arbejdes på at få flere til at cykle i Holbæk. Netop nu har Folketinget gjort det muligt for kommunerne at vedtage ekstra anlægsprojekter - ud over det loft, der ellers har begrænset mulighederne i 2020.