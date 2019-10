Se nu at få det byggeri færdigt

Kommunen har problemer med at finde overnatningsmuligheder til alle disse mennesker. En mulighed var måske, at nogle kunne bo i de ferielejligheder, som bygges i Havnebyen. Men byggeriet, som skulle have været færdig for snart et år siden, er ikke færdigt, og bliver det måske heller ikke til april næste år. Nogle kalder det et skandalebyggeri eller evighedsbyggeri og andre ved ikke, hvad der foregår indenfor byggehegnet. Det vil være en skændsel for Holbæk Kommune, hvis dette byggeri (som er genbo til administrationsbygningen i Kanalstræde), til april skal stå som »Et sort havnedrama« midt i en festlig teateruge. Der skal være fest i hele byen, se dog at få det byggeri færdigt. Så kan beboere, butikker, caféer og restauranter i Kanalstræde være med til at skabe liv og glæde - ikke kun i teaterugen i april, men også fremover!