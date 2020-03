Sammenhængende stier - i hele byen

Debat

Mikkel og Marcus Nyholm på snart elleve år spiller fodbold tre gange om ugen ved Sportsbyen og Stenhus. De bliver kørt i bil fra Vangkvarteret hver gang. Deres far har vurderet, at Roskildevej er for farlig at krydse ved Tårnvang. To fine gang- og cykelbroer leder ellers cyklisterne fra Ny Taastrupvej til Gl Ringstedvej. Broen over Valdemar Sejrsvej blev sidste år renoveret for over tre millioner kroner.