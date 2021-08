Send til din ven. X Artiklen: Sårbare borgeres retssikkerhed er i fare Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sårbare borgeres retssikkerhed er i fare

Debat Holbæk - 10. august 2021 kl. 08:28 Kontakt redaktionen

Debat

Socialudvalget har i dag fået forelagt rapporten om det specialiserede voksenområde og som nu er sendt ud til pressen. Og vi politikere er glade for, at vi langt om længe får syn for sagen.

Ved første gennemlæsning chokeres vi over, at det kun er 1 ud af 4 sager der er tilstrækkelig belyst i sagsgennemgangen - hvilket udfordrer borgernes retssikkerhed i forhold til, om de får den hjælp, de lovgivningsmæssigt har ret til?

Hvordan kan det lade sig gøre, at kun 25 procent af sagerne er tilstrækkeligt oplyst?

Skyldes det, at sagsbehandlere, administration og at vi politikere i Socialudvalget har sovet i timen? Eller spiller helt andre faktorer ind, fx flere udfordringer for borgere på det specialiserede voksenområde?

Eller, at sagsbehandlerne har for mange sager, da rapporten viser, at medarbejderne i særdeleshed er presset på arbejdsopgaverne.

Er budgettet på området for lavt? Og er vi politikere sammen med administrationen startet for sent med at prioritere området?

Det er klart, at tingene ikke fungerer, hvis medarbejderne har for travlt og er for pressede på deres arbejdsopgaver.

Derudover viser rapporten, at der er udfordringer med manglende styring af økonomien og sagsopfølgningen mm., hvilket fremadrettet kræver en markant administrativ og politisk indsats.

Vi har at gøre med de mest sårbare borgere - de som ikke »kan« råbe op/højt.

Derfor har kommunen en ekstra stor forpligtelse til at sikre den rette indsats for borgeren.

Men nu gælder det om at se fremad og få løst udfordringerne fra bunden. Fakta er, at der skal handles nu for at sikre borgerne deres rettigheder.

Solvej Pedersen (R)

Medlem af Socialudvalget i Holbæk Kommune

Rasmus Brandstrup Larsen (V)

næstformand for Socialudvalget i Holbæk Kommune