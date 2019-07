Send til din ven. X Artiklen: Roundup - en tikkende bombe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roundup - en tikkende bombe

Debat Holbæk - 08. juli 2019 kl. 18:35

Klima

Af Morten Larsen Margrethevej 6 Kalundborg

I lørdagens udgave af Nordvestnyt, kunne man læse, at Karsten Sørensen fra Svinninge mener, at Roundup er en gave til miljø og klima. Han henviser til en undersøgelse fra det Amerikanske Miljøbeskyttelsesagentur, som angiveligt skulle frikende Roundup.

Javel ja, den undersøgelse kommer så fra den administration, som også nægter, at der er en klimakrise på jorden og lovpriser brugen af kul til skyerne. Interessant er det dog, at netop i USA har der i det seneste år været tre retssager, som firmaet bag Roundup (Bayer) har tabt og er blevet dømt til at betale erstatning til folk, fordi man fandt det overvejende sandsynligt, at de havde udviklet cancer, fordi at de netop havde brugt Roundup, senest her i foråret hvor et amerikansk Amerikansk ægtepar blev tilkendt en erstatning på 2 milliarder dollars, og Bayer er blevet dømt til at betale erstatning for 14 milliarder kr. i alt, og forude venter 13.400 retsager.

WHO mener, at der er stor risiko for, at Roundup er kræftfremkaldende og Kræftens Bekæmpelse i Danmark opfordrer direkte Danskerne til ikke at bruge Roundup.

I øvrigt er Østrig ikke det eneste land, der har forbudt brugen af Roundup. Gad vide hvad Karsten Sørensen vil gøre, når tilladelsen til at bruge Roundup i EU udløber i 2022, når han nu ikke gider at harve og pløje som sine økologiske naboer. Jeg ved ikke i hvilken hule, Karsten Sørensen har boet de sidste 10 år, men væksten og efterspørgslen på økologiske produkter, som jo er fri for sprøjtemiddeler, er eksploderet. Således steg den med 31 procent i 2017, fordi folk netop har øget fokus på miljø og sundhed.

Det er udtalelser, som den Karsten Sørensen kommer med, der gør at landbruget får et dårlig ry i folks øjne, og for mig lyder det som om, Karsten Sørensen måske er useriøs, når han kan mene, at Roundup er guds gave til folket (og til dovne landmænd), der hellere vil sprøjte med et tvivlsomt produkt og ikke tænker på den tikkende bombe, som vi efterlader til vores børn og børnebørn.