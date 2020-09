Send til din ven. X Artiklen: Ro på skolerne - nej tak! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ro på skolerne - nej tak!

Debat Holbæk - 07. september 2020

Debat

I de seneste uger har jeg kunnet læse og høre skolebestyrelsesformænd tale imod den foreslåede nye skolestruktur. Flere formænd har givet udtryk for, »at vi skal have ro på skolerne.« Her er jeg lodret uenig.

Nuvel, var vores skoler på højeste niveau, hvad angår elevernes trivsel og læring, vores arbejdsmiljøundersøgelser i top, var der tydelige og udviklende samarbejdsrelationer mellem skole og forældre, og var vores bygninger ført up to date, ja, så kunne vi vel tage et år eller to og hvile på laurbærerne.

Men der er vi vist ikke endnu. I en årrække har økonomien på skolerne været skåret mere end blot ind til benet, og den gældende skolestruktur, har borgmesteren, på det seneste borgermøde indrømmet, var en spareøvelse.

Naturligvis er et tæt pædagogisk samarbejde muligt mellem skolerne i Holbæk by - alle kan på få minutter cykle til hinanden, men den nyligt foreslåede skolestruktur forhindrer jo ikke samarbejde. Ude i landdistrikterne, hvor jeg færdes, ligger det ikke lige til højrebenet at have tæt samarbejde mellem hverken elever, forældre eller ansatte på tværs af matriklerne.

Med den nye skolestruktur vil forældrene i den enkelte landsby og bydel kunne have deres egen skolebestyrelse, som »kun« skal beskæftige sig med deres børns skole. Der vil komme det ejerskab til skolen, som de seneste strukturer har frataget forældrene.

»Jamen, der findes da afdelingsråd« vil nogle sikkert indvende, og det gør der på nogle skoler, men rammen for disse råd synes ikke at give meget plads til reel indflydelse. I de nye skolebestyrelser vil elevrepræsentanterne kun skulle forholde sig til deres skole og ikke til fire eller fem andre skoler, hvor problemstillingerne måske langt fra minder om deres egne.

Den nyligt foreslåede skolestruktur i kommunen er i min optik en nødvendighed for at kunne leve op til folkeskolens formål om, at skolen skabes i samarbejde mellem forældre og skole.

For cirka halvandet år siden udtalte vores borgmester i et interview, at folkeskolerne skulle stjæle (ideer) med arme og ben fra friskolerne - der findes intet sted i Danmark, hvor friskolerne er koncerner med satellitskoler. Friskolerne drives netop i et tæt samarbejde med brugerne, altså forældre og elever.

Der er naturligvis en del ledere og administrative ansatte som i øjeblikket ikke aner, hvad deres rolle bliver efter sommerferien, dem skal vi passe godt på, og få afklaret deres situation hurtigst muligt.

Men hold fast kære politikere, det er det eneste rigtige at gøre for vores folkeskoler.

