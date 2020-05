Redning for mange

Dertil kommer ensomheden uden netværk. Vi blev isoleret på grund af en storm med en væmmelig virus, som blev kaldt corona. Det viste sig så at blive verdensomspændende med mange dødsfald. Vi har ikke oplevet noget ligende. Vi blev meget bange, så kom der et indslag om et værested - »Husk« - som blev tilgængeligt for os i den svære tid uden rigtig kontakt med andre i samme båd.