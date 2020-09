R ønsker selvstændige skoler

Det er ikke godt nok, der ligger forslag til 11 selvstændige skoler, da enkelte skoler skal have en ny sammenlægning - anderledes end de to foregående.

Det vil betyde, at matrikelskolestrukturen fortsætter, hvilket er skidt.

For mit vedkommende er det vigtigt, at vi får selvstændige skoler med egen skoleleder, skolebestyrelse og selvstændig økonomi. Et radikalt ønske gennem mange år.