Provenuetab står i vejen klimatiltag

At det samtidigt oså er den højest beskattede, er der ikke rigtigt nogen, der taler om. Se på din elregning, der viser kostprisen fra el-værket, og resten ca 600 - 700 procent, er skatter og afgifter samt moms af det hele. Jeg forstår godt, at regeringen støtter omstillingen til el. Sålænge brændeovne endnu er tilladte, betaler vi trods alt kun 25 procent i moms af brændet, med mindre vi selvskover eller lignende.

Tidligere finansminister Bjarne Corydon fik kvalt energiminister Martin Lidegaards geniale netto-ordning for solceller, der ellers ville kunne have gjort flertallet af danske parcelhuse selvforsynende med med el. Begrundelse: Ordningen påførte staten et »provenue-tab« i form af manglende skatter og afgifter. Sådan førte man energipolitik under Helle Thornnings regeringstid, trods målsætningen om »grøn omstilling«.

Vi skal have højere oliepriser end de nugældende, førend der er et incitament til at udvikle alternative energiformer. Energiminister Dan Jørgensen kunne f.eks. bidrage ved at skrinlægge den kommende udbudsrunde for nordsø-olien. Men det ville selvfølgelig også påføre staten et »provenue-tab«, og derfor vakler ministeren.