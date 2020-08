Send til din ven. X Artiklen: Politikere skal fokusere på indholdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere skal fokusere på indholdet

Debat Holbæk - 28. august 2020 kl. 10:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Et stort tillykke kommunalbestyrelsen for jeres beslutning om, hvor det nye plejehjem skal placeres.

Der er skrevet meget om placeringen af det nye plejehjem, og månederne er gået uden nogen har taget endelig beslutning. I flere år har Ældre Sagen over for politikerne og administrationen i kommunen presset på for at få et nyt plejehjem, så den lange venteliste af borgere, der venter på en plejehjemsplads, bliver bragt ned.

Da vi hørte, at der var flere forslag til, hvor plejehjemmet skulle placeres, fokuserede Ældre Sagen især på, hvor kunne det opføres hurtigt uden for mange komplikationer. Umiddelbart fandt vi, at grunden med den gamle svømmehal ville være et fornuftigt valg, hvilket flertallet i kommunalbestyrelsen nu også er nået til, så projektet kan startes op.

Mange af drøftelserne lige nu har primært haft fokus på omgivelserne, er der natur, forretninger, skoler, børnehaver og plads til ældreboliger.

Selv om dette også er vigtige parametre, mener Ældre Sagen, at det er væsentligt at tage udgangspunkt i de borgere, der skal benytte det kommende plejehjem. Et plejehjem er ikke, hvad det var i gamle dage, hvor beboerne gik og hyggede sig og var mobile, så de kunne gå en tur ud og handle. I dag er de fleste beboere på et plejehjem så svage, at de sjældent kommer uden for plejehjemmets område. Det, de har brug for i den sidste tid, er en værdig og tryg tilværelse.

Ældre Sagen mener, at det er rammen omkring hverdagen på plejehjemmet, kommunen skal fokusere på, når der skal bygges nyt plejehjem. Endvidere skal der være tilstrækkeligt med uddannet personale, der har kompetence til at passe og aktivere beboerne trods det, at de ofte lider af mange forskellige sygdomme. Beboerne skal føle, at der er tid til at lytte til dem, og at der er nogen, der værdsætter dem, selvom de ikke er i stand til at klare sig selv.

Så udover et nyt plejehjem hurtigt muligt, prioriterer Ældre Sagen, at kommunen øger indsatsen for, at der er de tilstrækkelige ressourcer på kommunens plejehjem og i hjemmeplejen.

I arbejdet med de kommende budgetter er det Ældre Sagens håb, at politikkerne har fokus på yderligere midler til ældreområdet, så både ældre på plejehjem og hjemmeboende ældre får en værdig tilværelse. Når budgetforslaget er klar, vil Ældre Sagen følge op og afgive høringssvar.

Brit Jensen og Bjørn Andersen

Ældre Sagen

Holbæk Kommune