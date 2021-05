Politikere kvæler lokaldemokratiet

Til trods for, at Svinninge Erhvervsforening og Svinninge Lokalforum har indbudt til dialog og gjort opmærksom på det skøre ved at anlægge en skov klos op ad den mest trafikerede vej i Svinninge - ja, måske i hele kommunen - så er der truffet en beslutning, og den står åbenbart ikke til at ændre. Også uanset hvor tosset den er. Et rigt dyreliv i skoven vil dagligt blive udfordret af de mange biler på landevejen.