Send til din ven. X Artiklen: Plads til både minaret og kirketårn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plads til både minaret og kirketårn

Debat Holbæk - 08. juni 2020 kl. 13:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Fredag fejrede vi vores Grundlov, der er det dokument, der fortæller os alle om vores rettigheder og beskytter os mod overgreb. Derfor er det bekymrende at se diverse ytringer i bl.a. Nordvestnyt, som dels handler om hvad skribenterne mener, der er dansk /udansk og tillige argumenterer for, at grundloven ikke gælder for alle danske statsborgere.

For godt en uge siden optrådte Martin Henriksen med et læserbrev. Jeg havde håbet, vi var blevert fri for hans hadske og nedvurderende tale om anderledes tænkende. hvor han argumenterede på sædvanlig vis mod en moské i Holbæk.

Kort efter blev Martin Henriksen så sekunderet af en Stig Mogensen, formand for NB Holbæk.

Jeg gætter på, at NB står det nydannede politiske parti Nye Borgerlige, hvis landsformand i øjeblikket har gang i en tilsyneladende ulovlig indsamling til støtte for Inger Støjberg!

Jeg troede, at det var typisk dansk, at også politiske partier respekterede vores love - og da især grundloven.

Sådan er det åbenbart ikke, hvis det drejer sig om Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Støjbergfløjen af Venstre samt kredse i Socialdemokratiet, og hvis det drejer sig om borgere, der er muslimer.

I den konkrete Holbæksag, begrunder de to sidste partier deres modstand med bl.a. »parkeringsproblemer«. Til information for både Martin Henriksen, Stig Mogensen og »trosfæller«, er det en grundlovssikret ret i Danmark at være muslim og at have en moské med minaterer, hvor de kan mødes og dyrke deres tro på linje med de kristne, der har deres kirke med tårn og klokkeklang.

Må det være mig tilladt at opfordre islamofobisterne at læse grundloven - og at følge den. Tolerance er en dansk kerneværdi.

Torben Elmedal

Munkholmvej 307

Holbæk