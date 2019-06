Send til din ven. X Artiklen: Pas på bymidten - drop nyt center Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat Holbæk - 17. juni 2019 kl. 11:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordvestnyt åbenbarede for nylig, at der har været arbejdet med tanker om et butikscenter ved Omfartsvejen og nabo til Megacentret. Holbæk Kommune har samarbejdet med et udenbys investorfirma om et centerprojekt.

Der har her på disse spalter været en del læserbreve med retvisende argumenter mod centeret, og jeg tilslutter mig deres frygt for de negative konsekvenser, det kan få for bylivet. Udsigten til at Ahlgade vil få så hård en konkurrent, at det kan ødelægge det liv, som holbækkere i dag nyder godt af. Jeg spurgte for nogle år siden en butiksindehaver i Ahlgade, at hvis der kom et butikscenter, hvad så? Hun svarede, at så kan vi blive nødsaget at vælge, om vi skal være der og lukke her, for begge steder kan vi ikke være. Derfor vil et center medføre, at butikkerne kan være tvunget til at flytte udenfor bymidten. Det har vi set i alt for mange byer, så vi skulle gerne være blevet klogere. I forvejen mærker de butikshandlende den trussel, som nethandlen har medført.

Da man etablerede Megacentret, var definitionen, at alt der kan bæres hjem i tasken, skal købes inde i byen, og hvad der nødvendigvis kræver en bil som varetransport, skal handles i Megacentret. En helt fin fordeling af udbud og behov. Bevar den tankegang.

Når man læser forvaltningens kommentarer til kommunalbestyrelsens behandling af sagen og om en forundersøgelse, er det helt tydeligt, at der er problemer i forhold til Kommuneplanen 2017 samt Planlovens krav. Udvalget for Klima og Miljø behandlede oplægget på deres sidste møde, hvor fire medlemmer (S, DF, LA og V) undlod at stemme for en forundersøgelse, og en stemte i mod (EL). Det taler sit tydelige sprog, hvor usikre man er på konsekvenserne. Lad usikkerheden komme bylivet til gode, og undlad at »tør turde« og drop det.

Som alternativ bør man arbejde på bedre og udvidede parkeringsmuligheder i byen. Jeg tør næsten ikke sige det, men jeg gør det alligevel: Tænk hvis man havde haft tanker for et hyggeligt havne- og butiksmiljø i form af små »fiskerhuse« i Kanalstræde, fremfor den sorte og klodsede bygning, som dominerer og lukker af for den havn, som er guld for byen. Klodset er det blevet i hele sin fremtoning. Det kunne have været et smukt supplement og sammenhæng med bykernen. Møg ærgerligt! Så træk nu vejret og lad være med flere usikre tiltag.

Ida Møller

Præstebrovej 19 B

Hagested