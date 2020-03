Ordentlige landmænd beøver ikke dispensation

Det nævnes, at Holbæk Kommune har afvist at give dispensation til to svineproduktioner, der ville forbedre det nuværende staldanlæg, så produktionen kunne ændres. Det er en fejlagtig fremstilling af sagen. Kommunen har i princippet ikke sagt nej til ændringer af svineproduktionen.

Det kommunen har sagt nej til, er at give godkendelsen på lempelige vilkår, og det er jo noget helt andet. Det burde Torben Hansen have oplyst bedre.

Som landboforeningsmand burde Torben Hansen gå foran i kampen for et tåleligt miljø i landsbyerne. Det kunne gøres ved at støtte et landbrug, der - fuldt ud - tager hensyn til naboerne, før det prøver at »løse« klimakrisen.