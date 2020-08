Opgør med ulabancen

Derfor skal de, der har arbejdet længst have mulighed for at gå lidt før. De skal have samme muligheder som advokaten og lægen, som i øvrigt de sidste 20 år har nydt godt at topskattelettelser og andre milde gaver fra skriftende regeringer. Nu er det lønmodtagernes tur.

Det gør selvfølgelig ondt hos Cepos og på redaktionerne på Børsen og Berlingske Tidende, som har svært ved at leve med, at vi ikke længere har en regering kun for Gentofte Kommune. Ja, og så falder det dem også for brystet, at banker og aktionærer skal være med til at betale for Arnes pension. Her ude i Odsherred - langt væk fra de bonede gulve - kalder vi den slags for solidaritet. Tak til regeringen og de partier, der har taget positivt imod regeringens udspil. Det er med til at styrke vores fællesskab og genskabe troen på, at vi stadig vil et Danmark for alle.