Send til din ven. X Artiklen: Norge kan noget med ordblinde! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Norge kan noget med ordblinde!

Debat Holbæk - 07. september 2020 kl. 19:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Kom til Norge, min far er blevet efterkommet denne sommer. En corona-fri ferie kunne gå mod Norges blomsterdal, hvis man ønskede at se andet end de hjemlige himmelstrøg. Og Norge er fantastisk - det erkender vi nu, når vi ser på de storslåede ferieminder fra dem, der har været af sted blandt fjeld og li og fjord.

Men - der er også helt andre grunde til at kigge mod Norge. I Norge kan man som skole opnå at blive en dysleksivenlig skole. Da vi allerede har været i gang med at arbejde med ordblindeproblematikken gennem skolernes samarbejde med læsetek i flere år, så vil en dysleksivenlig skole i Holbæk være en rigtig god fortsættelse af det arbejde. I Norge foregår det på den måde, at den norske dysleksiforening har opsat nogle kriterier for, hvad der skal til for, at en skole kan kalde sig dysleksivenlig. Opfylder skolen kriterierne, så bliver de af foreningen registrerede som dysleksivenligskole. Og Holbæk kunne jo lade sig inspirere.

Hvorfor nu det - kan vi ikke bare fortsætte i den gode gænge, som vi er i? På samme måde som skoler kan blive certificerede som scienceskoler, hvor et grundskolenetværk hjælper folkeskoler og privatskoler med konkrete ideer til, hvordan talentarbejdet kan blive inkluderet i skolerne, så mener jeg, at der er det samme behov for de ordblinde elever.

Her er det i langt højere grad den enkelte lærer, der står med opgaven med at inkludere de ordblinde elever i de forskellige fag, sammen med alle de andre opgaver der nu er i et læringsrum. Selv om vi i Holbæk har været i gang gennem mange år på ordblindeområdet, så mangler der i mine øjne en samlende indsats, som i langt højere grad klæder den enkelte lærer på til at stå ude i undervisningen. De værktøjer, som de ordblinde elever er blevet præsenteret for, og som lærerne ikke mindst selv har været på kursus i hos læsetek, skal inkluderes i klasselokalet. Der kan være langt fra at lære at bruge læse/skrive-teknologien til at inkludere det i undervisningen.

En dysleksivenlig skole kunne være en skole: hvor vi har prioriteret de forskellige kompetencer, der skal til i lærergruppen for at skabe en inkluderende undervisning, hvor vidensdeling og inspiration er let tilgængeligt, og hvor arbejdet med inkluderende undervisningssituationer for ordblinde elever også berører de emotionelle følger af ordblindhed. Det må ikke blive tilfældighedernes spil der afgøre, hvordan den enkelte ordblinde elevs læringsudbytte bliver gennem skolegangen.

Charlotte Nielsen

KB-medlem (S)

Holbæk Kommune