Nej tak til BIG-center i Holbæk

Debat Holbæk - 12. juni 2019 kl. 10:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Et BIG-center ved Omfartsvejen vil være ødelæggende for Holbæks handelsliv. Det lyder selvfølgelig attraktivt, at der loves 500 nye arbejdspladser. Og det er også naturligt, at man kan blive skræmt af developers påstande om, at Holbæk slet ikke kan tillade sig at sige nej til projektet, da byen ellers helt vil tabe kampen til de øvrige byer på Sjælland. Men det er en klassisk salgstale!

Holbæk indeholder så meget godt, vi har et meget aktivt handelsliv og en velfungerende bymidte med lav tomgang. Der er i dag en meget fin balance, som gør at der både er plads til bymidte og Megacenter. Der er altid plads til forbedring, men det går netop så godt, fordi vi ikke har et butikscenter, der truer udenfor bymidten. Holbæk er ikke stor nok til at kunne have positiv synergi af et center, tværtimod vil det kun rykke kunder og omsætning. Det er set i så mange andre byer, og vi må bestemt ikke begå samme fejl. Herlev som bliver fremhævet som eksempel, kan slet ikke sammenlignes med Holbæk. Og jeg kan ikke undlade at bemærke at de fleste af de butikker, der er repræsenteret i BIG Herlev, allerede er i Holbæk Megacenter.

Med hensyn til et nyt BIG-centers påvirkning af det nuværende Megacenter, så vil dette kun stå endnu værre end i bymidten. Det må ikke forventes, at de ukendte og udenlandske kæder som nævnes som potentielle lejere overhovedet er interesserede i at etablere sig i Holbæk. Og slet ikke som det første sted at etablere sig i Danmark. Developer har dog ifølge eget udsagn heller ikke haft kontakt til de oplistede kæder, så man må antage, at dette er et meget spinkelt grundlag, som ikke kan dokumenteres. Dét, der kommer til at ske, er, at de nuværende butikker i Megacenteret vil sprede sig ud i en større mængde lejemål, og mange lejemål vil komme til at stå tomme. Det vil være ødelæggende for det nuværende Megacenter. Vi skal i stedet have Holbæks behov i fokus og ikke en enkelt investors behov. Lad os hellere fokusere på at udvikle alt det gode Megacenteret allerede har, og nytænke lokalplanen. Åbn op for et par spisesteder, og skab mere liv.

Flere rapporter understreger, at Holbæk vil stå stærkt i fremtiden, netop fordi vi ikke har et bymidte-konkurrerende center. Lad os arbejde videre på det, være bevidste om vores væsentlige position og styrke alt det gode vi allerede har!

Rikke Lehmann Lundsbjerg

F.L. Ejendomme A/S

Ahlgade 40

Holbæk