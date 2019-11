Send til din ven. X Artiklen: Nej, nej og atter nej til Big-center Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej, nej og atter nej til Big-center

Debat Holbæk - 01. november 2019 kl. 13:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Så kom analysen fra ICP A/S, bestilt af Holbæk Kommune, for at få en vurdering af konsekvenser for Holbæk og omegn, hvis man bygger et BIG-center syd for megacentret, som developerfirmaet NPV A/S vil. Konsekvenser for vindere og for tabere. Læs det lige en gang til: for vindere og for tabere. Hvem holder du med - vinderne eller taberne?

Tallene formoder en tilgang af indbyggertallet i 2026, og som anslås at generere en øget omsætning. Omsætningen i centerområdet afhænger af, om der også bygges en dagligvarebutik, som NPV A/S ønsker. Dem har vi for øvrigt rigeligt af i Holbæk. Man kan jonglere med tal, men ingen tvivl om, at vurderingerne giver en tydelig retning af, hvad man forventer. Og det er ikke god læsning. Der vindes på karrusellen tabes på gyngerne.

Konsekvenserne viser i tydelige tal, at der vil fremkomme et væsentligt tab i omsætningen i det nuværende megacenter, Holbæk bymidte, resten af Holbæk by, Jyderup og Tølløse og andre lokalområder kan man roligt tage med. Og nu har borgmester Thomas Adelskov forståeligt nok blandet sig i diskussionen, for det viser sig, at også omegnskommunerne vil miste omsætning. Og det er ikke tal i småtingsafdelingen.

Endnu har Holbæk en livlig bymidte, hvor der er handel og hygge. Endnu lykkes det, at når en butik lukker, står den ikke tom ret længe, for Holbæk er en attraktiv handelsby. I Jyderup og Tølløse kæmper brage lokale ildsjæle for at fastholde eller skabe liv i lokalområderne. I stationscentret i Jyderup har der længe været tomme arealer, hvorfor en lokal ejendomsmægler har købt stationscentret, for at få liv i det igen.

Det må da være åbenlyst, at med så store konsekvenser for taberne, kan man da ikke med god samvittighed smadre noget velfungerende for at erstatte det med noget andet, som skal ligge ude på »Lars Tyndskids mark«. Jeg gentager, hvad jeg skrev i et tidligere læserbrev om samme emne: Da man etablerede megacentret, var definitionen, at alt der kan bæres hjem i tasken, skal købes inde i byen, og hvad der nødvendigvis kræver en bil, skal handles i megacentret. Bevar den tankegang.

Ida Møller

Præstebrovej 19 B

Hagested