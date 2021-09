Send til din ven. X Artiklen: Nej Susanne Utoft, gode forslag bliver ødelagt af dårlige politiske beslutninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej Susanne Utoft, gode forslag bliver ødelagt af dårlige politiske beslutninger

Debat Holbæk - 02. september 2021 kl. 14:59 Kontakt redaktionen

Debat

Reaktion på debatindlæg af Susanne Utoft (S) onsdag den 1. september i Nordvestnyt:

»Politiske beslutninger træffes bedst, når de er vendt med de mennesker, som beslutningen vedrører«, sådan starter Socialdemokratiet sin initiativsag fra 19. maj, som har overskriften »Dialog med lokalområder«.

Ydermere står der: »Det er vigtigt, at borgere i hele kommunen oplever, at de har indflydelse på de beslutninger, der træffes, og at beslutningerne ikke bliver truffet hen over hovedet på dem«.

Disse formuleringer kan man ikke være uenig i, derfor støttede Radikale Venstre også forslaget. Vi støtter altid gode forsalg, uanset hvilket parti de kommer fra.

Men når vi den 25. august i Kommunalbestyrelsen så skulle godkende en model for tidlig involvering af lokalfora, kunne vi konstatere, at lokalfora ikke var blevet involveret i den model, man politisk ville vedtage. Altså de ovenstående formuleringer om at involvere de mennesker beslutningen vedrører, og at man ikke skal træffe beslutninger hen over hovedet på dem, var ikke ment alvorligt, men blot et valgtaktisk træk - noget Susanne Utoft beskylder andre partier for.

De flotte hensigter blev altså ikke fulgt op af handling. Lokalfora fik trukket en beslutning og en model ned over hovedet.

Når man så oven i det, inviterer lokalfora til et topmøde om lokaludvikling den 5. september, ja så bliver det endnu mere tragikomisk at beslutte en dialogmodel forud for et »topmøde«.

Og ja Susanne, jeg er ret sikker på, at vores borgere bliver trætte af politik og politikere, som siger ét, men gør noget andet.

Og nej, Susanne Utoft, vores modstand mod beslutningen af en dialogmodel truffet hen over hovedet på lokalfora, har intet med valgkampen at gøre. Det kommer af et oprigtigt ønske om ikke at vedtage en model, der handler om at involvere lokalfora uden først at inddrage dem i modellen.

Emrah Tuncer (R)

Medlem af Kommunal­bestyrelsen i Holbæk Kommune