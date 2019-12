Send til din ven. X Artiklen: Naturskolen og Holbæk Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturskolen og Holbæk Kommune

Så forsøger kommunens øverste administration igen at nedlægge Naturskolen. Denne gang med en undskyldning om, at der ikke er nogen, der vil drive kommunens egen naturskole, og at man ikke kan finde 500.000 kr. i et budget på omkring 4,5 milliarder.

Den lader vi lige stå lidt, mens vi tænker på, at samme administration godt kunne finde millioner de næste år frem i tiden til det meningsløse sommershow Skvulp og mere end 300.000 kr. til en ligegyldig app til nogle borgere, som ellers ikke kan finde ud af at køre med hinanden. Det er ellers kun få måneder siden, at samme administration kunne fortælle, at stribevis af klubber, foreninger, institutioner, enkeltpersoner mv. stod i kø for at få lov til at drive Naturskolen videre. De er pludselig væk alle sammen! Hvor deres entusiasme kom fra - og hvorfor den forsvandt, skal jeg lade være usagt.

Vi kommer nok sandheden nærmere, hvis vi fokuserer på, hvad samme administration har bidraget med af kontrol af, hvad NVPro rent faktisk gjorde for sin halve million årligt ind til den gik konkurs. NV-Pro gjorde ingenting - og kommunens administration førte overhovedet ingen kontrol. Fuldstændig lige som at administrationen heller ikke førte kontrol med sin samarbejdspartner i sportsbyen. Det medførte kommunaldirektørens udbetaling af 11 millioner kr. for jordkørsel til entreprenøren uden viden om, hvor jorden kom fra, eller hvor den blev kørt hen.

Og nu ser vi så kommunens naturskole blive ofret efter spild af 2-3 millioner kroner for drift og vedligehold, der aldrig blev gennemført eller kontrolleret.

Med Naturskolens lukning og nedslagtning af mere end 80 dådyr, rådyr, hjorte og får fjerner administrationen med en trylleslag et af de dannelsesværktøjer for opvoksende generationer, som kommunens trods alt havde kunnet opgradere til gavn og glæde for børn, voksne og borgere i almindelighed.

Sker det, kan borgmesteren føje endnu en skandale til rækken af skandaler i sin regeringstid i Holbæk Kommune. Det er simpelthen for ynkeligt.

Den næste borgmester må fra starten fortælle, hvor David købte øllet og rydde ud i kommunens administration. Fra toppen.

Bent Brandt

Ahlgade 58 B

Holbæk