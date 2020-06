Send til din ven. X Artiklen: Naturskolen fører folk sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturskolen fører folk sammen

Debat Holbæk - 15. juni 2020 kl. 11:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Holbæk Senior Motion er en idrætsforening for voksne, der er blevet ældre. Vi er 150 medlemmer og har »normalt« fire aktiviteter i Sportsbyen og Naturtræning ved Naturskolen. Under Corona-tiden har vi haft udetræning ved Naturskolen hver tirsdag og torsdag med ca. 25 deltagere hver gang.

Naturskolen og Spejderstadion har været en ideel ramme for vores træninger: God plads, nemt at holde afstand til andre grupper, gode gangstier, smuk natur, højt til »loftet« og hyggeligt med dyrene omkring os. Samtidig har vi set og oplevet, hvor mange andre grupper, der bruger området omkring Naturskolen: Børnehaver, skoler, ungeinstitutioner, voksne- og ældregrupper samt enkeltpersoner i alle aldre.

Denne mangfoldighed er en gave til alle grupper, som her får øjnene op for mulighederne i at mødes i fællesskaber hver for sig. Her mødes man med et smil og en god bemærkning som f.eks. da en lille skoleelev skulle fortælle sin kammerat, hvad der skete: »Det er de gamle, der laver gymnastik«, hvorefter de to drenge i smug forsøgte at lave de samme øvelser.

Vores Naturtræningshold havde i vinter mulighed for at trække indendørs i Spejderhytten efter endt træning og drikke deres medbragte kaffe. Dette har vi måtte undvære i Corona-tiden, men vi håber, at der igen bliver mulighed for at holde tredje halvleg indendørs, hvis vejret bliver lidt for råt.

Vi vil derfor opfordre beslutningstagerne til fortsat at give borgere i Holbæk mulighed for at mødes i og omkring Naturskolen - meget gerne med de mange flotte dyr, der pryder området.

Steen U. Hansen

Holbæk Senior Motion

Barsebæk 88

Holbæk