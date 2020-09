Send til din ven. X Artiklen: Når jeg bliver gammel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Når jeg bliver gammel

Debat Holbæk - 04. september 2020

Debat

Sådan starter en kendt sang, og det er vigtigt, at de politiske partier i Holbæk Kommune ikke glemmer de ældre i glæden over en ny skolestruktur.

Venstre vil gøre alt for, at vi ikke udelukkende har fokus på skolerne, men i høj grad også på vores ældre. Vi ved, at der bliver flere ældre i de kommende år, og det er meget glædeligt. Specielt hvis det lykkes at sikre, at de ældre får den nødvendige hjælp og vejledning på så tidligt et tidspunkt, så de kan få en god tilværelse i flere år. Derfor er den forebyggende indsats meget vigtig også i forhold til ældre.

I Venstre er vi glade for, at der omsider er truffet en afgørelse om opførelse af et nyt plejecenter i Holbæk. Det har vi brug for, men vi har i meget høj grad også brug for, at der sættes ind, hvis ældre begynder at blive demente.

En forebyggende indsats gør ikke, at den ældre ikke bliver dement, men det kan være med til at sikre, at udviklingen af demens sker langsommere til glæde for den enkelte borger og familie.

Det er ikke kun demens, som vi har fokus på. Forebyggelse af ensomhed og rehabilitering efter hospitalsindlæggelser m.v. er også vigtige elementer, som der skal tages hånd om.

Vi vil gøre alt for, at ovennævnte bliver et tema i budgetforhandlingerne, der netop foregår i disse dage.

Carsten Andersen

Camilla Hove Lund

KB-medlemmer (V)

Holbæk Kommune