Når gode beslutninger bliver ødelagt af valgkamp

I kommunalbestyrelsen gav Konservative udtryk for, at det var god idé - men at den skulle være kommet for et par år siden. Modsat mente R og V, at man skulle forlænge processen ved at udskyde sagen til den nye kommunalbestyrelse, som så skulle høre lokalforummerne, hvordan de helst ville involveres. I sidste ende valgte alle partier dog at stemme for den sag, som Socialdemokratiet har taget initiativ til for at sikre, at lokale kræfter får muligheder for at kommentere på lokale sager.