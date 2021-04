Monopolet Yousee/TDC

Fire gange fra 8/3 til 21/4- 2021 lovede de at komme og tilslutte tv. Først den 21/4 kom der en teknikker, men det blev en lang næse. Han kunne ikke trods ihærdige forsøg tilslutte noget som helst. Monopolet ved udmærket god,t at der en fejl på deres net, men hvorfor gør de ikke noget ved det?

Holbæk

Svar

Vi vil meget gerne beklage, at vores kunde ikke har fået en fiberforbindelse og dermed også adgang til tv på det tidspunkt, som vi har lovet, og at teknikerne ikke har kunne hjælpe, når de har været på besøg. Det er ikke den kundeoplevelse, vi ønsker at levere. I denne situation skyldes den længere leveringstid og flere om-bookinger bl.a. restriktioner i forbindelse med covid-19 og en kold vinter med meget frost i jorden. Vi beklager meget den ekstra ventetid og vil i den kommende periode sætte fokus på at optimere vores information, så vores kunder ved helt præcist, hvornår de kan forvente at få en fiberforbindelse. Også hvis vi desværre må forlænge leveringstiden. I den konkrete sag er vi i dialog med kunden og arbejder på at få ham koblet til fibernettet hurtigst muligt, hvorefter han vil få adgang til både internet og tv. Vi beklager meget forsinkelsen og den uhensigtsmæssige proces.