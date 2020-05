Mere fokus på bevægelse i skolerne

Denne del af skolereformen er i vores optik et af de områder af reformen, der giver bedst mening, da alle undersøgelser viser, at fysisk aktivitet fremmer trivsel og indlæring hos børnene. Vi ved, at det i en travl hverdag kan være svært for lærerne at have fokus på alle de ting, der kræves, og derfor syntes vi, at det er vigtigt at sende et politisk signal om, at fysisk aktivitet skal prioriteres. Specielt fordi forebyggelse også er en del af det politiske arbejdsprogram, som en samlet kommunalbestyrelse har vedtaget.

Så man kan jo spørge sig selv undrende, om dette mon er et udtryk for et flertal, som ønsker at vise, at det er dem, der bestemmer fremfor at lave fornuftige politiske beslutninger hen over midten? Denne tanke opstår både fordi flertallet gav udtryk for, at fysisk aktivitet er vigtigt, men specielt også fordi at undervisningsministeren i går netop på baggrund af et oplæg fra Venstre anerkendte, at der er et behov for at sætte mere fokus på at understøtte implementeringen af de 45 minutters bevægelse i skolerne. Så hvor er logikken i ikke engang at sende forslaget til drøftelse i udvalget?