Med borgeren i centrum

Debat Holbæk - 16. november 2020 kl. 11:59 Kontakt redaktionen

Debat

Lørdag holdt Venstres formand sin landsmøde-tale. En tale som på flere vigtige områder sætter retning for, hvordan Danmark kan udvikle sig med Venstre i spidsen. Jeg vil her sætte fokus på et af de områder, som ligger mit hjerte specielt nært, nemlig ældreområdet.

For på ældreområdet vil vi i Venstre sætte fokus på det enkelte menneskes behov og rettigheder, og ikke mindst rettigheden til at blive set som et selvstændigt individ med egne behov og ikke blot som en brik i et system.

Ved at sikre dette, vil Venstre indføre bestyrelser på alle plejehjem. Mange plejehjem har allerede pårørenderåd og brugerråd, og de bestyrelser vi i Venstre vil have, skal bestå af både brugere, pårørende, medarbejdere og ledelser. Men det skal ikke blot være bestyrelser af navn, men bestyrelser af gavn, hvilket betyder, at de reelt har stemmeret og er med til at sætte retningen for plejehjemmet.

Mange ældre borgere bor stadig i deres eget hjem og får hjælp fra hjemmeplejen. Desværre er specielt hjemmeplejen ekstremt stramt styret grundet styringsmodeller og diverse lovgivninger. Jeg ser hver dag dygtige og engagerede sosu-medarbejdere og sygeplejersker gå på arbejde og ønske det bedste for de borgere, de kommer hos, men fordi styringssystemer og bureakrati fylder så meget, er der mindre plads til faglighed og fokus på den enkelte borger. Det skal ændres. Noget kan vi gøre lokalt i kommunerne ved at turde tænke anderledes, og den del vil Venstre lokalt i Holbæk med mig i spidsen kæmpe for, men resten ligger på Christiansborg, og heldigvis hører jeg en formand, der vil samme retning som jeg.

Camilla Hove Lund

KB-medlem (V)

Holbæk Kommune