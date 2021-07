Send til din ven. X Artiklen: Mangeårigt åndehul skal bevares Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mangeårigt åndehul skal bevares

06. juli 2021

Debat

Åbent brev til borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Som mangeårig borger i Tølløse, flittig bruger af Tølløse Skov og tidligere flerårigt medlem af den lokale hundeklub føler jeg mig foranlediget til dette indlæg.

Jeg har valgt ikke at deltage i diverse Facebook-­grupper; derfor er det først nu i sidste øjeblik, at jeg er blevet opmærksom på nedenstående problem-stilling.

Som flittig bruger af Tølløse Skov har det været en glæde at se effekten af de gode biodiversitetsinitiativer inklusive anbringelse af køer, der er taget initiativ til i skovområdet.

Det er også glædeligt at se de mange nye ansigter i skoven, indbefattende mange børn-sikkert understøttet i denne Coronatid.

Anledningen til min henvendelse er planerne om ny skov og mere biodiversitet omkring hundetræningspladsen. Som udgangspunkt synes jeg, at det er et super godt projekt.

Jeg forstår bare ikke, at projektet skal ske på bekostning af et areal, som gennem tiden har betydet meget for mange mennesker i området.

Arealet ved hundetræningspladsen har gennem de sidste 35 år tjent som et aktiv for mange.

Hundeklubber, der har dyrket deres sport og gennem tiden har gjort Tølløse stolt ved danmarksmesterskaber og andre flotte placeringer. Pladsen har været brugt, som et lokalt tilbud til nye og gamle hundeejere, hvor alle racer kom til hvalpe- og lydighedstræning - et behov, der bestemt ikke er blevet mindre under epidemien. Jeg har selv tidligere i en periode som frivillig stået for denne lydighedsopdragelse.

Mange børn har i dagtimerne brugt pladsen til at lege med deres hunde og opnået en god relation til disse, lidt gensidig opdragelse

Mange gående tager et pitstop, måske med en kop kaffe.

Alt i alt mener jeg, at pladsen igennem tiden har givet mange lokale livskvalitet og frisk luft.

Jeg kan forstå, at forvaltningen ikke har kunnet finde en fleksibel løsning, der tilgodeser disse behov.

At flytte hundetræning til Holbæk ligner et forsøg på endnu en centralisering, hvor lokalområdet mister endnu et aktiv.

Min opfordring med dette brev er, at man genovervejer, om der kan findes en fleksibel løsning, så vi både opnår den gode biodiversitet og at vi i lokalområdet bevarer et mangeårigt åndehul til understøttelse af mange Tølløseborgeres trivsel.

Leif Christensen

Herluf Trollesvej 16

Tølløse