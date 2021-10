Send til din ven. X Artiklen: Lytter man kun til forvaltningen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lytter man kun til forvaltningen?

Debat Holbæk - 06. oktober 2021 kl. 14:24 Kontakt redaktionen

Lige fra første dag har jeg været modstander af Holbæk Sportsby. Det ved alle, der kender mig og alle, der følger med i politik.

Nu er virkeligheden desværre, at Holbæk Sportsby ligger der, og selvfølgelig følger jeg med i, hvad der sker derude. Jeg kan jo stadig godt lide sport. Der er mange problemer i sportsbyen. Det havde jeg forudset. Men når jeg nu læser den seneste tids skriverier både i vores lokale avis og på Facebook kan jeg se, at der er problemer både indendørs og udendørs. Indendørs lever håndboldspillere og basketballspillere da vist i et inferno af støj, og lige uden for hallerne er padelspillere og petanquespillere rivende uenige om, hvad der er ret og rimeligt.

Jeg går rundt og undrer mig. Hverken padel eller petanque interesserer mig specielt, men jeg synes, at vi som politikere har en forpligtelse til at arbejde for, at alle vores foreninger i Holbæk Kommune har gode forhold og føler sig værdsat, og det gør de da vist ikke i petanqueforeningen lige nu.

Blev petanqueklubben ikke tvunget ud i sportsbyen, har de ikke selv betalt for noget af deres nye anlæg modsat så mange andre klubber i sportsbyen, og er man ikke ved at skubbe dem væk for at andre kan komme til? Er der overhovedet nogen af mine kolleger i kommunalbestyrelsen, der har lyttet til petanquespillernes argumenter, eller sluger de alt fra forvaltningen råt?

Michael Suhr (K)

Kommunalbetyrelsesmedlem i Holbæk Kommune