Lugt og andre gener

Debat Holbæk - 23. april 2019 kl. 12:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Tirsdag den 9. april havde Lars Palle et debatindlæg her i avisen om biogassens fordele, hvor især reduktion af lugtgener blev fremhævet. Må jeg stilfærdigt gøre opmærksom på, at lugtgener fra udbringning af gylle optræder nogle få dage om året, men at der desværre er stor sandsynlighed for, at et biogasanlæg vil medføre lugtgener året rundt.

Lars Palle fremhæver forskellige fordele ved biogassen, og de fleste kan diskuteres, men at regulært affald skal udnyttes og genbruges bedst muligt, er ingen vist uenig i. Mange tilslutter sig derfor, at biogas kan være en af metoderne til affaldsudnyttelse. Udspredning af afgasset biomasse er dog på mange måder problematisk, og langtidsvirkningerne på landbrugsjorden er ikke afklaret.

Desuden kan man spørge sig selv, om økologiske marker gødet med afgasset biomasse fortsat kan kaldes økologiske i den forstand, forbrugerne hidtil har forstået det, men den diskussion burde Landbrug og Fødevarer tage internt.

Det, som biogasmodstanderne anfægter, er især placeringen, størrelsen, og rimeligheden i at transportere enorme mængder gylle over lange afstande. Det gælder stadig, at man ingen andre steder har forsøgt at placere et så stort anlæg tilsvarende tæt på så mange institutioner og boliger. Det vil dagligt udsætte området for både lugt, støj og skadelige partikler. Skønt Nature Energy igen og igen udtaler, at anlægget ikke lugter, indikerer det fremlagte høringsmateriale, at de godt selv ved, det ikke er korrekt. De tilladte lugtgrænser ønskes udnyttet fuldt ud, indkøringsperioden strækkes til det yderste, og muligheden for lugtmålinger er få. Generelt har firmaet i dialogen med kommunen søgt størst mulige frihedsgrader på alle områder, hvilket er blevet efterkommet.

Vi er derfor ikke blevet tryggere.

Endelig er det vigtigt at huske, at gyllen har en meget ringe gas-værdi, men bedst kan sammenlignes med procesvand, så den energimæssige begrundelse for at transportere store mængder gylle over lange afstande eksisterer næppe. Til gengæld er generne for beboerne langs kommunens veje til at få øje på. Man kan læse i høringsmaterialet, at 90 procent af transporterne skal ankomme fra motorvejen, mens det ikke er nævnt, at cirka 90 procent af kilometer vil foregå på andre veje. Det bidrager til utryghed for bløde trafikanter samt til trængsel i byerne mellem leverandørerne og motorvejen, og det vil øge de kommunale omkostninger til vejvedligeholdelse.

Anni Olsen

Nørrevang 5

Sdr. Jernløse