Send til din ven. X Artiklen: Lokallisten lever stadigvæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokallisten lever stadigvæk

Debat Holbæk - 13. februar 2020 kl. 08:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Som den opmærksomme borger har bemærket, har to af Lokallistens tre medlemmer af kommunalbestyrelsen valgt at melde sig ud af Lokallisten og ind i Socialdemokratiet. Det fik Nordvestnyt til på forsiden at konkludere, at Lokallisten er i opløsning.

Selvom Lokallisten ikke længere har det medlemstal, som vi havde for to år siden, har vi en fuldtallig og fungerende bestyrelse, der er af den opfattelse, at det er os, der er tilbage, som afgør Lokallistens fremtid. Det vil vi gøre på vores kommende generalforsamling mandag den 9. marts.

Det er vigtigt at understrege, at de seneste begivenheder er sket i god dialog og med fuld forståelse og opbakning fra Lokallistens bestyrelse, og vi skylder en stor tak til alle tre - både de, der forlader Lokallisten og ham, som bliver - for deres utrættelige arbejde, både for Lokallisten og for hele Holbæk Kommune. Lokallistens medlemmer af kommunalbestyrelsen har haft stor indflydelse gennem samarbejdsaftalen med konstitueringspartierne, hvor vores mærkesager enten er gennemført eller overtaget af andre partier.

Selv mener jeg, at det er relevant at føre Lokallisten videre i en revideret og moderniseret udgave. Vores styrke er, at vi udvikler vores politik uafhængigt af et landsdækkende parti og af ufleksible ideologier. Lokallisten har sit eget DNA og det har vist sig, at der er brug for en selvstændig og lokalt funderet lokalliste, der kan repræsentere hele Holbæk Kommune.

Som »parlamentarisk« størrelse i kommunalbestyrelsen har vi været blokpolitikkens fjende nummer et - og det vil vi fortsat gerne være. Vi vil stadig samarbejde med alle, der vil være med til langsigtede og gennemtænkte løsninger for hele Holbæk Kommune, modsat kortsigtede lappeløsninger. Vi vil stadig ikke medvirke til populisme og overbudspolitik, men vi skaber gerne bæredygtigt konsensus og retning for hele vores kommune.

Vores politik udvikles fortsat af at lytte til lokalsamfundene - både landområder, landsbyer og bydele i Holbæk. Vores politik er styret af ønsket om at skabe balance og velstand i hele Holbæk Kommune og af altid at tage hensyn til dem, der har det vanskeligt og kan komme i klemme i kommunale beslutninger.

Hvis Lokallistens generalforsamling beslutter at videreføre Lokallisten, er det afgørende at få tilført nye nye politiske mål og mærkesager, der ligger i forlængelse af de oprindelige. Derfor vil vi i givet fald invitere alle politiske ildsjæle og tænkere fra hele Holbæk Kommune til dialog.

Torsten Sylvest

Næstformand (LL)

Havnevej 50