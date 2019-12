Send til din ven. X Artiklen: Lokale uddannelser er vejen frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale uddannelser er vejen frem

Debat Holbæk - 16. december 2019 kl. 18:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

At der er mangel på sygeplejersker, og at det kun i de kommende år bliver værre, at vist ingen hemmelighed, det har været kendt de seneste år. Bor man så i områder som f.eks. Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner, så kan det være endnu sværere både at rekruttere og fastholde sygeplejersker.

For et par år siden blev en idé dog født hos to lokale Venstremænd, den ene daværende regionsrådsformand Jens Stenbæk og den anden daværende borgmester Søren Kjærsgaard. Ideen var, at hvis nu man igen trak sygeplejerskeuddannelsen til Holbæk og lavede et samarbejde imellem region, kommuner og uddannelsesinstitution, så ville dette kunne afhjælpe nogle af de udfordringer vi ikke mindst i Nordvestsjælland står overfor.

Det dejlige ved denne historie er, at alle parter var positive overfor ideen. Og det viser sig, at når man på tværs af grænser kan samarbejde, så kan ting faktisk blive en succes. Og en succes ser den nye sygeplejerskeuddannelse faktisk ud til at blive. De hold, der indtil nu er startet op, har været fyldt helt op, og søgningen er stor. Taler men med de studerende, er de yderst positive overfor den nye måde, som uddannelsen er tilrettelagt. I kommune og region venter vi spændt på, at de første sygeplejerske bliver færdige og forhåbentlig søger job enten på Holbæk Sygehus eller i kommunerne omkring.

Sygeplejerskeuddannelsen var startskuddet til tænkningen om flere decentrale uddannelser, som vi i Venstre tror på, er vejen frem til at få vores unge til dels at søge ind på en uddannelse, men også så de bliver lokalt, når de unge efter endt uddannelse skal ind på arbejdsmarkedet. Vi har ud over sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk også fået tiltrukket flere naturvidenskabelige uddannelser til Kalundborg. Næste naturlige skridt må være at få tiltrukket en læreruddannelse til området, idet læremanglen også er udbredt.

Camilla Hove Lund

KB-medlem (V)

Holbæk Kommune

Jacob Jensen

MF, regionsmedlem (V)

Region Sjælland